Гросу і її новий хлопець: закохані вирішили більше не приховувати почуттів

Українська співачка Аліна Гросу в свій 26-й день народження, який вона відзначає 8 червня, отримала від бойфренда Романа зворушливе зізнання в любові. Чоловік привітав артистку словами "З днем народження, my love, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Instagram Полянський опублікував stories, на якому вони з Гросу цілувалися. Закохані вирішили більше не приховувати своїх почуттів один до одного від громадськості. Сама ж виконавиця в інтерв'ю заявила, що зараз вона щаслива від того, що поруч з нею Роман і вдячна йому за підтримку. Крім того, співачка зізналася, що саме Полянський врятував її і допоміг пережити шлюборозлучний процес з колишнім чоловіком.

"Насправді, я дуже рада, що поруч зі мною саме він. Тому що дуже велика підтримка, і він дуже допоміг мені після розриву" , – сказала вона.

Співачка офіційно підтвердила стосунки з російським актором. Джерело: Instagram Гросу

Нагадаємо, що Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на знімальному майданчику. Артистка спочатку зверталася до актора на "ви", так як він старший за неї на 12 років. Це сталося в той період, коли Гросу готувалася до весілля з російським бізнесменом. Шлюб розпався вже через півроку.