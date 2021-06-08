В Україні почалися продажі нового кросовера HAVAL

В Україні стартують продажі високотехнологічної новинки HAVAL Н6 третього покоління, інтелектуального SUV, який застосовує систему екстреного гальмування (АЕВ) у всіх сценаріях водіння, ідентифікуючи пішоходів, велосипедистів та перешкоди на перехресті. В офіційній дилерській мережі модель пропонується за ціною від 691 418 грн, повідомляє Autoconsulting.

Втілюючи «Потужний драйв з L2», Н6 третього покоління йде в ногу з часом і відкриває нову автомобільну реальність. На перший план виходить оновлена потужність 2.0.-л. бензинового двигуна (204 к.с. і 320 Нм), свобода руху з повним приводом 4х4, а також вдосконалений інтелект, який віртуозно реалізує функції автономного водіння рівня L2.

«Н6 третього покоління дивує культурою Hi-tech користувачів по всьому світу. Модель продовжує історію успіху свого попередника, який неодноразово ставав чемпіоном продажів в сегменті SUV на автомобільному ринку Китаю, а також входить в ТОП-10 найбільш продаваних SUV в світі. Окрім чудової репутації, Н6 третього покоління має смарт-конфігурацією, яка вигідно відрізняє модель від попередника, піднімаючи її на щабель вище з точки зору комфорту і безпеки. - розповідає Борис Ткаленко, директор компанії-імпортера автомобілів HAVAL і Great Wall в Україні. Н6 третього покоління - це стрибок в майбутнє автомобілів. Завдяки високій потужності і функціям автономного водіння рівня L2 новий Н6 стане прикладом, на який будуть рівнятися інші ».

Динамічний і спортивний Н6 впевнено рухається до нової ери інтелектуальних позашляховиків. Випромінюючи життєву силу і драйв, модель помітно змінилася зовні, отримавши нову решітку радіатора і виразну LED-оптику матричного типу. Стильні акценти в зовнішньому вигляді моделі розставляють 19-дюймові колісні диски і елегантна скульптурна бічна лінія, яка підкреслює енергійний характер автомобіля. На борту Н6 Вас чекає футуристичний мінімалізм, який виключає зайві елементи дизайну інтер'єру, але при цьому враховує всі новітні технології для забезпечення комфортної поїздки. Проекційний дисплей W-HUD, бездротова зарядка, 10.25-дюймова цифрова панель приладів, великий 12.3-дюймовий екран мультимедійної системи, а також підтримка Apple Carplay і Android Auto змінює аудіовізуальний сприйняття під час водіння і забезпечує якісно новий рівень інфотейтмента.

Створений на новітній високоінтелектуальної модульній платформі LEMON, Н6 нового покоління втілює абсолютно нову концепцію виробництва автомобілів і відрізняється більш високим рівнем безпеки і комфорту, а також поліпшеною паливною ефективністю.

«Всебічний захист і рівень автономного водіння L2 перетворюють автомобіль в справжній гаджет. Н6 третього покоління застосовує систему екстреного гальмування (АЕВ) в різних сценаріях водіння, систему контролю дистанції попереду (FCW), а також систему попередження про зіткнення і перешкоді ззаду (RCW). За кермом Н6 Ви зможете випробувати зручність повністю автоматичного паркінгу, відчуєте комфорт в міському трафіку завдяки системі допомоги при русі в заторі, а також під час руху по магістралі, використовуючи інтелектуальний адаптивний круїз-контроль». - коментує Борис Ткаленко.

Ціна вказана на модель Н6 третього покоління в комплектації Comfort з 2.0-л. бензиновим двигуном, переднім приводом і 7DCT.