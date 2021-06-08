Біткоїн став найменш привабливим активом для хедж-фондів

Біткоїн став найменш привабливим активом серед топ-менеджерів хедж-фондів і структур, що утримують тільки довгострокові позиції. Про це свідчать дані опитування банку Goldman Sachs, повідомляє ForkLog.

«На початку [минулого] тижня ми провели два круглих столи за участю 25 інвестиційних директорів з різних структур, орієнтованих на довгострокові стратегії, і хедж-фондів. Вони вважають за краще активи зростання, при цьому найменш привабливий інструмент - біткоїн», - цитує видання стратега Goldman Sachs Тімоті Мо.

Найбільш і найменш привабливі інвестиції серед CIO. Дані: Goldman Sachs, Bloomberg.

Крім орієнтованих на приріст капіталу стратегій, які використовують понад 50% учасників опитування, CIO віддають перевагу вартісному інвестуванню (30%) і сировинним товарам (10%).

35% респондентів назвали першу криптовалюту найменш привабливим активом для інвестицій. Другу сходинку антирейтингу посіли вкладення в нові IPO (25%), третю - чутливі до ставок активи (20%).

Травневе опитування Bank of America показало, що довга позиція на біткоїна користується найбільшою популярністю серед трейдерів. У січні в ході аналогічного дослідження покупка цифрового золота обійшла лонги по акціях технологічних компаній.

Як повідомляє журналіст Колін Ву, після поточного зниження курсу прибутковість інвестицій у першу криптовалюту з початку 2021 року склала всього 14% - це нижче, ніж у Bloomberg Commodity Spot Index.