У Київській області відкриють два нові центри вакцинації

У Київській області в найближчі вихідні почнуть роботу центри масової вакцинації, які будуть розташовуватися в Броварах і Білій Церкві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відзначається, що центри вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, що записалися в лист очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

"Робити щеплення будуть тільки тим людям, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вакцинація в таких центрах буде відбуватися з дотриманням всіх санітарних і протиепідемічних вимог.

Для цього в них передбачені окремі місця для внесення даних, проведення щеплення та очікування після вакцинації.

Як повідомлялося, за минулі вихідні в 14 центрах вакцинації, відкритих в Одесі, Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях, від COVID-19 були вакциновані 15,025 тис. осіб.