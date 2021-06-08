Доступні кредити 5–7–9%: які банки видали найбільше кредитів

За останній тиждень, уповноважені банки видали 592 кредитів на загальну суму 1,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що державна програма кредитування "Доступні кредити 5–7–9%" функціонує вже 5 місяць, від початку 2021 року, повідомляє 24Канал.

Скільки загалом уже видали кредитів

Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5–7–9%" уповноважені банки видали 17 629 кредитів на загальну суму 45,9 мільярда гривень.

Скільки та на що видавали кредити з моменту старту програми:

18,37 мільярда гривень – видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

5,89 мільярда гривень – підприємці отримали на інвестиційні цілі;

21,69 мільярда гривень – у якості антикризових кредитів.

Які банки видали найбільше кредитів

ПриватБанк – 5,82 тисячі кредитів на суму у 4,27 мільйона гривень;

Ощадбанк – 2,39 тисячі кредитів на суму у 4,59 мільйона гривень;

Райффайзен банк Аваль – 1,98 тисячі кредитів на суму у 8,70 мільйонів гривень;

Укргазбанк – 1,53 тисячі кредитів на суму у 2,69 мільйона гривень;

ПУМБ – 1,12 тисячі кредитів на суму у 5,27 мільйона гривень.

Інфографіка Міністерства фінансів України