Вагітна MamaRika зачарувала новим фото в обіймах чоловіка

Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) очікує народження первістка. Зірка у соціальних мережах показує як зворушливі фото, так і розповідає про період вагітності у його не найкращих барвах, повідомляє 24Канал.

Днями артистка оприлюднила нову світлину на сторінці в інстаграмі. MamaRika та Сергій Середа позували перед камерою на траві у чуттєвих обіймах. Подружжя постало у вбраннях схожих відтінків, тому їхні образи нагадували парні. Це робило знімок ще більш особливим.

Гуморист та майбутній батько для зйомки обрав молочне худі та коричневу куртку. Натомість MamaRika приміряла шоколадну сукню та довгий тренч. Співачка розпустила барвисте волосся та вклала його елегантними локонами, а на обличчі зробила макіяж. Вона нафарбувала повіки нюдовими тінями та підкреслила губи пудровою помадою.