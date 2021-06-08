У центрі Києва зібралися відразу 2 мітинги місцевих жителів
У столиці на Хрещатику проходять одночасно два мітинги місцевих жителів.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
За даними журналістів, мешканці житлового масиву "Святошин-2" за підтримки "Нацкорпуса" прийшли під Департамент містобудування та архітектури КМДА з вимогою негайно зупинити розробку 219 ДПТ по тотальному ущільнюванню забудов.
Відзначимо, що сьогодні, 8 липня, проходять громадські слухання щодо детального плану території (ДПТ) та комплексної реконструкції вулицями Живописної, Івана Крамського, Верховинної, Федора Кричевського, Михайла Котельникова, Окружній дорозі і на проспекті Перемоги.
Крім того, під будівлею КМДА зібралися вкладники "Еліта-центр", які обурені тим, що місцева влада забула про їхні проблеми. У той же час, на уточнююче запитання журналіста про те, про які недобудови йдеться, мітингувальники не змогли відповісти.