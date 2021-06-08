Вчені назвали простий прийом для покращення пам'яті
Як добре запам'ятати новий матеріал? Вчені кажуть, що найкраще — певний час не робити взагалі нічого. Для ефективної обробки інформації нашому мозку потрібен спокій, кажуть дослідники цієї теми, повідомляє GreenPost.
Процес навчання має проходити поетапно та чергуватися з відпочинком.Нове дослідження виявило важливу деталь. Під час відпочинку мозок має повністю відключатися від будь-якої активності. Вас не мають відволікати домашні справи, перевірка пошти та повідомлень або навіть думки про них. Мозку потрібно дати змогу цілком перезавантажитися.
«Невеликі перерви, під час яких ви буквально нічого не робите, можуть бути набагато ефективнішими. Трохи приглушіть світло, відкиньтеся в кріслі та 10–15 хвилин насолоджуйтеся тихим спогляданням. Несподівано ви побачите, що щойно завчені факти запам'яталися краще, ніж якби ви витратили цей час на інтенсивне повторення», — кажуть науковці.