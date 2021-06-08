Вчені назвали простий прийом для покращення пам'яті

Як добре запам'ятати новий матеріал? Вчені кажуть, що найкраще — певний час не робити взагалі нічого. Для ефективної обробки інформації нашому мозку потрібен спокій, кажуть дослідники цієї теми, повідомляє GreenPost.

Процес навчання має проходити поетапно та чергуватися з відпочинком.Нове дослідження виявило важливу деталь. Під час відпочинку мозок має повністю відключатися від будь-якої активності. ﻿Вас не мають відволікати домашні справи, перевірка пошти та повідомлень або навіть думки про них. Мозку потрібно дати змогу цілком перезавантажитися.