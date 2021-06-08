Розмір зіниць вказує на рівень інтелекту людини

Розмір зіниць вказує на рівень інтелекту людини

Вчені пояснили, що діаметр зіниці є показником активності області мозку під назвою блакитна пляма. Там вивільняється норадреналін, який регулює процеси сприйняття, уваги, навчання і пам'яті, повідомляє 24Канал.

Як проводилось дослідження:

  • У дослідження взяли участь 500 добровольців і віці від 18 до 35 років.
  • Аби виміряти розмір зіниць в стані спокою, спершу дослідники зафіксували, як зіниці відбивають світло.
  • Після цього волонтерам дали пройти когнітивні тести для визначення рівня рухомого інтелекту. Це здатність аналізувати, логічно мислити й вирішувати завдання за межами попереднього досвіду.
  • Окрім цього, вчених цікавило вміння добровольців концентруватися на завданні, не відволікаючись на перешкоди.
  • Тож учасникам запропонували запам'ятати букви, які на декілька секунд з'являлися на екрані, поки в протилежному кутку мерехтіла велика зірочка.

Висновки науковців

Люди з найширшими зіницями мали найвищі бали тесту. Втім, на подив дослідників, вони виявили й негативний зв'язок між розміром зіниці й віком – чим старші були добровольці, тим більш звуженими були їхні зіниці.

Але коли вчені посортували дані за віком, зв'язок між діаметром зіниці й рівнем рухомого інтелекту зберігся.

Науковці припускають, що у людей з постійно розширеними зіницями, навіть в стані спокою, активність блакитної плями регулюється краще. Ймовірно, це і підвищує когнітивні здібності та функції мозку.

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