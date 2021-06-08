Різко впали ціни на капусту і полуницю

В Україні ціни на молоду капусту впали на 53% до 9-10 гривень/кг за останні 2 тижні. Водночас полуниця подешевшала на 46% до 65-70 гривень/кг, повідомляє Українські Новини.

"У міру того, як стає тепліше на вулиці (хоча і з істотним запізненням), стають дешевшими сезонні овочі та фрукти, оскільки збільшується їх пропозиція. Рекордсменом зі зниження ціни за 2 останні тижні була молода капуста" , – зазначила аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

Молода картопля подешевшала на 35% до 18-19 гривень/кг, а огірки – на 19% до 16-17 гривень/кг.

Водночас ціни на помідори залишаються на колишньому рівні і коливаються в діапазоні 34-55 гривень/кг, залежно від виду.

Литвин зазначила, що пропозиція цього овоча поки незначна, а зниження ціни буде спостерігатися в другій половині червня - на початку липня.

Крім того, на початок червня ціни на кріп знизилися на 30% до 14-15 гривень/100 г, на зелену цибулю - на 18% 14-15 гривень/100 г і на петрушку - на 15% до 15 -16 гривень/100 м.

Зазначається, що перші постачання полуниці почалися в середині травня, а станом на 4 червня її вартість зменшилася на 46% до 65-70 гривень/кг.

При цьому нещодавно почалися перші постачання черешні, але поки ціна її залишається досить високою - 100 - 150 гривень/кг, залежно від місця здійснення покупки.

На думку Литвин, в найближчій перспективі очікується зниження ціни на черешню, проте не кардинальне, оскільки значні опади на початку червня негативно впливають на якість ягоди.