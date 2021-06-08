З'явилися перші фото зі зйомок другого сезону "Холостячки" з Огнєвіч

У мережі опублікували перші кадри зі зйомок другого сезону українського романтичного реаліті "Холостячка". На них головна героїня Злата Огнєвіч позувала в елегантному образі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото розмістили на сторінці в Instagram проєкту. За словами Огнєвіч, перед початком шоу вона дуже хвилювалася, але в підсумку реальність перевершила всі очікування.

Як розповіла співачка, чоловіки змогли її здивувати. Вона зазначила, що кожен учасник харизматичний та цікавий.

Злата Огнєвіч в елегантній сукні. Джерело: instagram.com/holostyakstb

"Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця" , – поділилася враженнями від першої вечірки "холостячка".

Зйомки другого сезону вже стартували. Джерело: instagram.com/holostyakstb

Варто зазначити, що ведучим другого сезону проєкту залишається Григорій Решетник. Новий випуск глядачі зможуть побачити вже цієї осені на телеканалі СТБ.