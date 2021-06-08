З'явилися перші фото зі зйомок другого сезону "Холостячки" з Огнєвіч
У мережі опублікували перші кадри зі зйомок другого сезону українського романтичного реаліті "Холостячка". На них головна героїня Злата Огнєвіч позувала в елегантному образі, повідомляє Обозреватель.
Відповідні фото розмістили на сторінці в Instagram проєкту. За словами Огнєвіч, перед початком шоу вона дуже хвилювалася, але в підсумку реальність перевершила всі очікування.
Як розповіла співачка, чоловіки змогли її здивувати. Вона зазначила, що кожен учасник харизматичний та цікавий.
"Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", – поділилася враженнями від першої вечірки "холостячка".
Варто зазначити, що ведучим другого сезону проєкту залишається Григорій Решетник. Новий випуск глядачі зможуть побачити вже цієї осені на телеканалі СТБ.