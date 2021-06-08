З'явилися перші фото зі зйомок другого сезону "Холостячки" з Огнєвіч

З'явилися перші фото зі зйомок другого сезону "Холостячки" з Огнєвіч

У мережі опублікували перші кадри зі зйомок другого сезону українського романтичного реаліті "Холостячка". На них головна героїня Злата Огнєвіч позувала в елегантному образі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото розмістили на сторінці в Instagram проєкту. За словами Огнєвіч, перед початком шоу вона дуже хвилювалася, але в підсумку реальність перевершила всі очікування.

Як розповіла співачка, чоловіки змогли її здивувати. Вона зазначила, що кожен учасник харизматичний та цікавий.

Злата Огнєвіч в елегантній сукні
Злата Огнєвіч в елегантній сукні. Джерело: instagram.com/holostyakstb
"Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану за перлиною! Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", – поділилася враженнями від першої вечірки "холостячка".

Зйомки другого сезону вже стартували
Зйомки другого сезону вже стартували. Джерело: instagram.com/holostyakstb

Варто зазначити, що ведучим другого сезону проєкту залишається Григорій Решетник. Новий випуск глядачі зможуть побачити вже цієї осені на телеканалі СТБ.

Ведучим другого сезону проєкту залишається Григорій Решетник
Ведучим другого сезону проєкту залишається Григорій Решетник. Джерело: instagram.com/holostyakstb

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