В окупованому Криму "влада" відкриє військовий центр для дітей

Окупаційна влада в Криму під містом Саки має намір створити "військово-патріотичний центр "Авангард". Орган окупаційної адміністрації "Рада міністрів" виділив землю під проєкт, повідомляє РБК-Украина.

"Пропонується здійснити прийняття з муніципальної власності муніципального утворення Оріхівське сільське поселення Сакського району Республіки Крим у державну власність республіки Крим земельних ділянок з метою створення регіонального цілорічного навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання "Авангард" , - заявили окупанти.

Під створення центру хочуть виробити дві сусідні земельні ділянки. Одну площею 6,2 гектара з видом дозволеного використання для "будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів". Другу - площею 3,9 гектара з видом дозволеного використання "спорт".