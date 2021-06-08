Байдена закликали зустрітися із Зеленським до саміту з Путіним

Лідер Республіканської партії в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол заявив, що президенту США Джо Байдену слід зустрітися з президентом Володимиром Зеленським до саміту американського лідера з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє Ліга.net.

"Я закликаю Байдена зустрітися із Зеленським, щоб ще раз заявити про підтримку США територіальної цілісності і суверенітету України перед самітом з Путіним", - заявив Маккол.

Він також розкритикував позицію адміністрації Байдена з будівництва російсько-німецького газопроводу Північний потік-2.

"Неприйнятно, що наш стратегічний партнер, Україна, дізнався про ганебне рішення відмовитися від критичних санкцій проти "Північного потоку-2" через пресу, а не безпосередньо через адміністрацію Байдена. Президент США повинен використовувати надані Конгресом обов'язкові повноваження, щоб зупинити трубопровід", - написав Маккол.

Республіканець вважає, що запуск СП-2 зробить Україну більш вразливою перед агресією Росії.