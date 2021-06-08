ФГВФО виставив на продаж активи на загальну суму 1,29 млрд грн
Протягом тижня 7-11 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запланував продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,29 млрд грн, повідомляє БiзнесЦензор.
З них на 806,62 млн грн виставлені на продаж вимоги за виданими банками кредитами, а на суму 44,2 млн грн - нерухомість, земельні ділянки та інші основні засоби банків.
Крім того, цінні папери будуть торгуватися за 25,68 млн грн, дебіторська заборгованість перед банками - 15,19 млн грн.
- Зокрема, цього тижня на продаж виставлять активи:
- ПАТ "АКБ "Капітал" - на 357,8 млн грн;
- АТ АКБ "Аркада" - на 264,25 млн грн;
- ПАТ "Златобанк" - на 254,61 млн грн;
- АТ "Місто банк" - на 179,73 млн грн;
- ПАТ "КБ "Преміум" - на 123,28 млн грн;
- АТ "ВТБ Банк" - 89,48 млн грн.
Також у Фонді додали, що заплановано продаж активів АТ "Родовід Банк", АТ "Банк Велес" і АТ "Банк "Фінанси та Кредит".