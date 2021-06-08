"Все підтверджує, що РФ поставила зброю", - Грозєв про збитий MH17

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв заявив, що всі докази свідчать про те, що Росія поставила зброю - ракету до самохідного зенітному комплексу (ЗРК) "Бук", за допомогою якого був збитий в небі над Донбасом у 2014 році літак "Малайзійських авіаліній", що слідував рейсом MH17, повідомляє DW.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що в цілому не існує іншого пояснення (події) - крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якого був збитий (літак) і вбиті 298 осіб", - підкреслив журналіст.

Грозєв був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу "Боїнга" (Boeing 777).

"Зараз немає ніяких сумнівів, ми бачили навіть більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді", - упевнений Грозєв.

За його словами, розслідувачі ретельно вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, кожну супутникову фотографію, кожен пост в соцмережах, розміщений російськими солдатами, в тому числі із зенітно-ракетної бригади, яка, на думку слідства, могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством в тій мірі, в якій її про це просили. А вона як і раніше відмовляється" , - упевнений співрозмовник.

Так, слідча бригада і судді просили РФ сприяти допиту членів 53-й бригади, а також двох військових з п'ятої бригади, щоб вони могли виправдатися і відкинути звинувачення на адресу Москви, вказав Христо Грозєв.

"РФ зберігає мовчання з цього приводу і не надає такий доступ. Росія продовжує стверджувати, що виключена з розслідування, їй не дають можливості внести в нього свій внесок, але в той же час вона не виконує такі запити про надання даних", - резюмував Грозев.

У Нідерландах стартували слухання по суті

У Нідерландах 7 червня, майже через сім років після краху малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом, почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних. Засідання проходило в спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.

За версією звинувачення, Boeing 777 "Малайзійських авіаліній" був збитий над зоною бойових дій в Донбасі 17 липня 2014 року сепаратистами російською ракетою з ЗРК "Бук". В результаті загинули всі 298 чоловік на борту. Більшість жертв - піддані Нідерландів, тому суд проходить в цій країні. Літак прямував з Амстердама в столицю Малайзії Куала-Лумпур.

Обвинувачені на суді були відсутні

На суді не був присутній жоден з обвинувачених. Лише росіянин Олег Пулатов, що грав провідну роль в спецслужбах самопроголошеної "Донецької народної республіки", представлений адвокатами.

Через них він повідомив, що не вважає себе винним. Ні Пулатов, ні інші обвинувачені можуть не побоюватися екстрадиції в Нідерланди. У Кремлі судовий процес у справі MH17 вважають постановочним.