У Херсоні та Харкові через зливи затопило дороги

У вівторок, 8 червня, в Україні продовжують йти грозові дощі. У деяких містах, зокрема в Харкові та Херсоні, зливова каналізація не справляється з кількістю води, повідомляє Страна.ua.

Негода﻿ призвела до масового затоплення доріг. Користувачі мережі викладають в YouTube відеоролики з наслідками.

У багатьох районах Херсона після сильної зливи утворилися величезні калюжі, вулиці затопило. Як повідомляється в підписі до відео, в місті існує гостра проблема з відсутністю стоків, кожен раз після сильного дощу затоплює цілі мікрорайони.

На кадрах видно затоплені дороги, по яким їдуть автомобілі і мотоцикли.

У Харкові спостерігається схожа ситуація, затоплені деякі вулиці, підтоплення різного рівня відбулися в багатьох районах міста. Зливова каналізація не справляється з великою кількістю води.

Тим часом в Харкові затопило не лише дороги, а й під'їзди. Мешканці будинку на вулиці Трінклера виклали відео в мережу. На кадрах видно, як чоловік заходить в під'їзд з дитиною на руках, при цьому в під'їзді він стоїть по щиколотку у воді.