На Львівщині виявили бразильський штам коронавірусу

8 червня головна епідеміологиня Львівської області та очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко розповіла, що у місцевого чоловіка лабораторно підтвердили наявність бразильського штаму коронавірусу. Симптоми хвороби з'явилися невдовзі після того, як він приїхав до Італії, повідомляє 24Канал.

Про недугу жителя Львівщини місцевим епідеміологам повідомили у Центрі громадського здоров’я Києва. Після цього на коронавірус протестували людей, з якими хворий контактував у Львові. У підсумку вони отримали негативні результати тестів.

"Після обстеження у нього підтвердили бразильський штам COVID-19. Осіб, з якими ким він контактував у Львові, обстежили й в них коронавірусу не виявили, але ймовірно, що інфікування відбулось всередині країни", – розповіла Наталія Тімко-Іванченко.

Раніше епідеміологиня наголошувала на тому, що якщо людство почне частіше мігрувати між країнами, це може спричинити настання четвертої хвилі коронавірусу.