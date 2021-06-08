В Україні злетів попит на б/у авто з Кореї: чи варто брати

В Україні за останній час стали дуже популярними автомобілі з Південної Кореї. Їх обирають через їх якість та відносно недорогі ціни, повідомляє Обозреватель.

Ці машини також мають декілька переваг над авто із США та Європи. Сайт розповідає, у чому особливість цих автомобілів, як їх можна придбати і скільки вони коштують в Україні.

Плюси

Корейські автовиробники, такі як Kia та Hyundai, роблять автомобілі для внутрішнього ринку кращими, ніж для інших країн. Якість деталей, пластику, обшивки буде кращою, ніж для машин на експорт.

Ще однією особливістю корейського ринку є те, що там багато унікальних моделей. У країні великий податок на іноземні автомобілі, тому місцеві компанії роблять для своєї країни особливі машини. Звідти можна замовити дуже рідкі авто, які не знайдеш на інших ринках.

Також автомобілі з Кореї переважно перебувають у хорошому стані, без пошкоджень та із заводськими деталями. У цьому їх перевага над автомобілями з США, які часто привозять побитими. Крім того, корейці ретельно дбають про свої машини та в країні дуже добрі дороги, тому з шасі все буде нормально. Завдяки цьому не доведеться багато витрачати на ремонт авто.

Ще однією цікаво особливістю є те, що багато автомобілів з Кореї їздять на газу, тому прихильникам ГБО може це сподобатися. Крім того, є багато дизельних моделей, але звичайно можна знайти й бензинові машини, електрокари та гібриди.

Мінуси

Перевага корейського ринку у його унікальності водночас є і мінусом. Ви рідко знайдете там машин від виробників з інших країн, тому що вони там дорогі, навіть якщо вживані. Тому доведеться обмежуватися наявним вибором Hyundai, Kia, SsanYong, Samsung та Daewoo.

Хоч автомобілі з Кореї відомі своєю якістю, про їх перевірку також не варто забути. Поширеним явищем є скручення пробігу, хоч і в країні це незаконно, але умільці все одно це роблять. Особливо уважними треба бути з таксі, які часто до нас привозять, тому що в них часто великий пробіг і його можуть скрутити.

Також мінусом є довге очікування на автомобіль. Південна Корея розташована дуже далеко від України і трансфер машини сюди відбувається на кораблі. Це може тривати від півтора місяці до півроку.

Плюси та мінуси автомобілів з Південної Кореї

Як придбати

Купити автомобіль з Кореї можна на аукціонах та у дилерів. Також є спеціальні маркетплейси, де продають машини самі власники. Через мову та обов'язкову співпрацю з місцевим брокером розібратися самому, як це зробити, буде складно, тому варто звернутися до посередника.

В країні є багато брокерів, які навіть знають російську мову, тому з ними можна буде контактувати. Хоча вони теж можуть обманути клієнта, тому краще спочатку звернутися до довіреного посередника.

Вартість купівлі

Ціни на моделі можуть варіюватися. Наприклад, можна буде знайти автомобіль 2012 року за 3500 доларів. Водночас витратити доведеться ще в два рази більше. Для початку треба буде віддати 100-200 доларів корейському експерту на перевірку авто. Він огляне фарбу, двигун і коробку передач. Також можна замовити звіт про історію машини, в якому розкажуть про те, скільки було в неї власників і чи використовували її в таксі, чи була вона пошкоджена або утоплена.

Інші витрати підуть на сам процес придбання і доставки в Україну. За оформлення покупки в Південній Кореї треба буде заплатити 100 доларів. Доставка в порт і завантаження на судно буде коштувати 200 доларів. Розвантаження та послуги брокера – це майже 700 доларів. Транспортування в Україну – мінімум 1000 доларів. Розмитнення коштуватиме ще близько 2000. Поставити на облік авто в Україні коштує ще близько 100 доларів, і ще 500 доведеться заплатити посередникам.

Ціни в Україні

Якщо ви хочете придбати корейську машину, але не хочете так довго очікувати, то можете подивитися на вже наявні в Україні ввезені авто. Крім того, коли ви особисто замовляєте автомобіль з Кореї, то до кінця не можете бути впевнені, чи все з ним буде добре, а в Україні зможете вже особисто все перевірити.

Наприклад, на сайті auto.ria корейський Volkswagen Passat 2013 року з пробігом 211 тисяч кілометрів продають за 12 400 доларів. Також на сайті продається Kia Sorento 2017 року з 132 тис. км пробігу. Крім того, на сайті є багато пропозицій, дешевших 4000 доларів. Серед них багато Daewoo та авто від інших місцевих марок, але їх стан відповідний такі низькій ціні.