Новий Mercedes S-Class провалив тест на безпеку

Mercedes-Benz S-Class 2021 не кращим чином проявив себе на так званому лосиному тесті. Великий седан не зміг пройти випробування від іспанського сайту km77 на відмінно, повідомляє АвтоПортал.

На тест взяли новий Mercedes-Benz S400d 4Matic з адаптивними амортизаторами і опціонної пневмопідвіскою, але без повнокерованим шасі. Відчували авто в спортивному режимі. Кращий результат седана - 74 км/год.

Нагадаємо, відмінним показником проходження маневру по швидкому об'їзду перешкоди є 77 км/год і вище. На цій швидкості Mercedes S-Class 2 021 не зміг утримати траєкторію. Втім, випробувачі стверджують, що версії з керованими задніми колесами під силу пройти лосиний тест з найкращим результатом.