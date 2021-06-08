У Європі починаються продажі оновленого гібрида вiд Bentley

Найближчим часом в Європі почнуться продажі оновленого гібридного Bentley Bentayga Hybrid. Раніше він з'явився в Китаї і в США, повідомляє Autonews.

Гібридна силова установка оновленого Bentley Bentayga Hybrid як і раніше складається з 3,0 л двигуна V6 з турбонаддувом і електромотора. Загальна потужність такої силової установки становить 443 к.с. і 700 Нм крутного моменту.

Загальний запас ходу у нового Bentayga Hybrid - 693 км, а на одній електротязі він проїжджає 40 км (по циклу WLTP).

Оновлений Bentley Bentayga Hybrid в базовій комплектації коштує стільки ж, скільки і Bentayga V8. Покупцям запропонують чотири-або п'ятимісну комплектації з широким набором додаткових функцій. До них відносяться специфікації Blackline і Styling.

Потрібно відзначити, що в Китаї 45% продажів Bentley Bentayga припадає саме на гібридну версію. Тобто вона користується хорошим попитом.