Рада лікаря як позіхати правильно та комфортно

Позіхання допомагає людині розслабитися, заспокоїтися. Але якщо перестаратися, під час позіхання може зміститися скронево-щелепний суглоб — він просто «вилетить» із паза (ямки), в якому розташований. Такі підвивихи часто стабілізуються самі собою — під час спроби стулити зуби суглоб встає на місце. Якщо ж ітиметься про вивих, самому повернути щелепу у фізіологічне положення не вдасться, потрібно буде звертатися до фахівця, повідомляє GreenPost.

Психотерапевт Леонід Морозов, член Асоціації тілесно-орієнтованої терапії України, запевнив, що вивихнути щелепу під час позіхання практично нереально. Основна техніка безпеки під час позіхання — робити це повільно. Але якщо в людини хрустить щелепа, це свідчить про перебування у «групі ризику». Профілактикою в такому випадку — як і за інших проявах появи щелепного блоку — є декілька простих вправ.

Вправа 1. Вставте вертикально кісточки трьох пальців (якщо важко, двох) між зубами. Через деякий час ви відчуєте зони напруження, а можливо, й розслаблення.

Вправа 2. Опускайте на вдиху нижню щелепу, притримуючи її знизу тильним боком однієї чи двох долонь. Робіть це плавно, не поспішаючи, прислухаючись до відчуттів.

Вправа 3. Зробіть колові рухи язиком під губами.

Вправа 4. Спробуйте зробити колові рухи нижньою щелепою.

Вправа 5. До вправи 4 додайте коловий рух очима.

«Це може виглядати дещо специфічно, але під час виконання ви відчуєте розслаблення», — говорить Леонід Морозов.

Психотерапевт переконаний, що щелепний блок виникає через спроби стримати прояви емоцій (плач, крик, гнів), стискаючи зуби.