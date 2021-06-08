У РФ за носіння нової футболки збірної України пригрозили в'язницею

У Росії вболівальникам за носіння нової форми збірної України з футболу, на якій зображено карту нашої країни з окупованим Кримом, може загрожувати тюремне увʼязнення до пʼяти років﻿. Про це заявив російський адвокат Ігор Бушманов, повідомляє Деловая столица.

За його словами, носіння футболки із зображенням українського Криму може бути розцінено як "сепаратизм".

"Якщо хтось одягне цю футболку на території РФ, то такі дії можуть бути розцінені як сепаратизм — публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності РФ" , — пояснив Бушманов.

Він додав, що фанатам "не варто надягати цю футболку збірної України на території РФ" .