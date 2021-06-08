Озвучений збиток від екологічних порушень

Держекоінспекція встановила порушень екологічних вимог на 67 мільйонів гривень у першому кварталі 2021 року, повідомляє Экономическая правда.

"Промисловий комплекс України застарів і потребує модернізації, щоб відповідати сучасним природоохоронним вимогам", - зазначив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований на форумі "Україна30. Екологія".

За словами Мальованого, екологізація виробництва здійснюється лише одиничними підприємствами. За перші три місяці року інспекція склала понад 4,8 тисячі адмінпротоколів про екологічні порушення, на одне підприємство в середньому припадає 4 факти порушення природоохоронного законодавства.

Для зміцнення екологічного контролю за промисловістю та стимулювання модернізації підприємств Держекоінспекція проводить територіальну реформу, закуповує нове обладнання.

Також інспекція співпрацює з Національним центром управління та випробування космічних засобів для отримання супутникових знімків для виявлення незаконного видобутку надр, засмічення тощо.

Мальований назвав декілька проблем контролю, зокрема мізерні штрафи за недопуски та забруднення довкілля, для чого необхідне комплексне оновлення законодавства.