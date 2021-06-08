5 способів побудувати здорові кістки

Створення здорових кісток надзвичайно важливо. Мінерали містяться в ваших кістках в дитинстві, в підлітковому віці й в ранньому дорослому віці. Як тільки ви досягнете 30-річного віку, ви досягнете піку кісткової маси, повідомляє Вивек Джоши.

Якщо протягом цього часу утворюється недостатньо кісткової маси або втрата кісткової маси відбувається в більш пізньому віці, у вас підвищений ризик розвитку крихких кісток, які легко ламаються. На щастя, багато звичок харчування і спосіб життя можуть допомогти вам побудувати міцні кістки й підтримувати їх з віком.

Дивіться відео до кінця і дізнаєтеся 5 кращих рекомендацій для міцних і здорових кісток вашого організму.