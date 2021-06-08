Суд ухвалив рішення щодо арешту коштів Укрзалізниці

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву компанії "Укрзалізниця" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби про арешт коштів, повідомляє Обозреватель.

Суд заборонив "банківським і фінансовим установам здійснювати дії, спрямовані на блокування коштів АТ "Українська залізниця". Про це йдеться в заяві про забезпечення позову.