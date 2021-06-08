Суд ухвалив рішення щодо арешту коштів Укрзалізниці
Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву компанії "Укрзалізниця" про забезпечення позову і зупинив дію постанови Державної виконавчої служби про арешт коштів, повідомляє Обозреватель.
Суд заборонив "банківським і фінансовим установам здійснювати дії, спрямовані на блокування коштів АТ "Українська залізниця". Про це йдеться в заяві про забезпечення позову.
"Таким чином, з метою захисту інтересів АТ "Українська залізниця", слід вжити заходів до забезпечення позовної заяви, які полягають в зупиненні дії постанов від 6 травня 2021 року про арешт коштів АТ "Українська залізниця" та стягнення виконавчого збору, а також заборонити банківським установам виконувати постанову про арешт коштів АТ "Українська залізниця" від 6 травня 2021 року", – йдеться в повідомленні.