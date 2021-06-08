По всьому світі з перебоями працюють сайти найбільших ЗМІ і соцмережі

Сайти низки відомих ЗМІ, включаючи Financial Times, New York Times, Bloomberg News працюють з перебоями, повідомляє Новое время.

Крім того, з перебоями в роботі зіткнувся сайт Amazon.com.

Крім того, Downdetector повідомляє про збої в роботі сайтів Twitter, CNN, Guardian і Reddit по всьому світу. Видання TechCrunch повідомляє, що не працює сайти GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow.

Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор у Twitter повідомив про те, що глобальний зв’язаний з аварією на стороні CDN-Fastly. Через це величезна кількість сайтів видає помилку 503.