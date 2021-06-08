В Україні створять центр ринків капіталу

Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції і розвитку, Американською торговою палатою та Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

﻿Про це повідомив Денис Шмигаль﻿ у Telegram.

Згідно з цим документом, планується впродовж трьох років створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків - Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT).