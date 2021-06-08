Як використати активоване вугілля: 10 несподіваних варіантів окрім аптечки

10 несподіваних варіантів використання активованого вугілля, крім аптечки. ﻿Як саме допомагає в побуті простий аптечний засіб – читайте далі, повідомляє 24Канал.

Освіжити повітря

Активоване вугілля здатне відмінно поглинати неприємні запахи. Тому сміливо можете використовувати ці пігулки для маскування ароматів у холодильнику, старій шафі чи у відрі для сміття.

Позбутися плісняви

У квартирі пліснява, як правило, з'являється у місцях з підвищеною вологістю. Це може бути ванна, туалет чи кухня. Активоване вугілля здатне поглинати надмірну вологість. Тому, поклавши пігулки на тарілку, її варто ставити у місцях, де з'явилася або може з'явитися пліснява.

Замаскувати подряпини на меблях

Частинки активованого вугілля здатні замаскувати незначні подряпини на чорних меблях. Для цього варто лиш потерти пігулкою у місці пошкодження, а потім акуратно змахнути рештки.

Замаскувати запах котячого лотка

Досить часто, навіть обравши найкращий наповнювач для котячого лотка, можна відчувати неприємний аромат у кімнаті. Для того, щоб цього уникнути, відправте пігулки активованого вугілля у тканинні мішечки й покладіть біля котячого лотка. Міняйте пігулки не рідше одного разу на 15 днів.

Захистити інструменти від окислення

Для того, щоб інструменти не окислилися і на них не з’явилася іржа, можна у коробці з ними покласти активоване вугілля. Пігулки з легкістю вберуть усю вологу і подбають таким чином про всі знаряддя.

Продовжити свіжість букета

Для того, щоб букет квітів порадував вас максимально довго, додавайте у воду пігулки активованого вугілля. Пігулки допоможуть квітам не в'янути тривалий час.

Фільтрувати воду

Активоване вугілля можна використовувати для фільтрації води від різних органічних частин, а також від дезінфекційних добавок.

Якщо вода має особливий неприємний аромат або смак, варто подбати про фільтрацію. Для цього у резервуар покладіть пігулки активованого вугілля. На 250 літрів води варто використовувати три пігулки активованого вугілля.

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Врятувати рослини у горщиках

Активоване вугілля допоможе позбутися цвілі або надмірної вологи у ґрунті з рослинами. Для цього зніміть верхній шар цвілої землі, а потім засипте подрібнені пігулки активованого вугілля. Це пришвидшить процес відновлення.

Освіжити взуття

Якщо вам потрібно освіжити взуття, а ви не маєте часу на його прання, покладіть в улюблені кросівки чи туфлі активоване вугілля. Залиште на декілька годин, а потім можете використовувати взуття за призначенням. Зауважте, вугілля лише маскує запах на певний проміжок часу, а не повністю його усуває, тому після цього взуття таки доведеться попрати.

Удобрити ґрунт

Активоване вугілля допомагає затримати поживні речовини у ґрунті. Окрім цього, пігулки містять магній, мідь та калій, які є корисними для всіх рослин. Для використання пігулки потрібно подрібнити, а потім посипати порошком навколо рослин. Щоб закріпити ефект, ґрунт потрібно злегка зволожити.