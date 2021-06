В роботі світових ЗМІ стався масштабний збій

У роботі великих світових ЗМІ і сервісів спостерігаються збої. Зокрема, перестали відкриватися Reddit, GitHub, Twitch, Spotify і Stack Overflow, повідомляє Обозреватель.

Як iнформує TechCrunch, були недоступні також сайти найбільших світових ЗМІ – The Guardian, The New York Times, BBC, CNN, Financial Times та інші.

Крім того, не працювала низка стрімінгових сервісів.

Багато сайтів видавали помилку 503. Вона означає, що сервер, на якому базується ресурс, в цей момент не може обробити нові запити до бази даних.

По всій видимості, збої пов'язані з проблемами в роботі популярного CDN-провайдера Fastly.

Наразі робота більшості сайтів вже відновлена.

downdetector.ru

