У Запоріжжі родичі покійного напали на медиків

У Запоріжжі на вулиці Шкільній чоловікові стало погано. Лікарі "швидкої допомоги" намагалися його врятувати, але безрезультатно. Через те, що чоловік помер, родичі покійного ромської національності напали на медиків, а потім влаштували за ними погоню, повідомляє Вести.

За інформацією правоохоронців, рятуючись від нападників медики сіли в цивільне авто і поїхали, проте родичі покійного влаштували за ними погоню.

"За кілька хвилин до цього - медики виїжджають на виклик: "у чоловіка проблеми з серцем". Разом з пацієнтом в машину "швидкої" сіла його дружина. По дорозі в лікарню у чоловіка зупинилося серце і жінку попросили вийти.

Поки медики намагалися реанімувати чоловіка , його дружина почала обдзвонювати знайомих і родичів. Через кілька хвилин - до місця події приїхали десятки людей ромської національності, які намагалися відкрити двері реанімобіля і заважали працювати лікарям", - прокоментували в поліції інцидент.

За словами правоохоронців, реанімаційні дії проводилися протягом 40 хвилин, але врятувати чоловіка не вдалося.