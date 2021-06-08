Стало відомо, коли Україна введе COVID-сертифікати
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що COVID-сертифікати запустять в Україні протягом 10-14 днів після того, як їх введуть в Євросоюзі, повідомляє Кореспондент.
"Затвердить Європа і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його у нас. Після цього можна буде вводити", - сказав Немчинов.
Міністр пояснив, що Європа значно розширила вимоги до COVID-сертифікату, і він буде мати потребу в досить серйозних підзаконних актах, щоб отримати доступ до тих чи інших реєстрів.
"Ми технологічно до цього були готові ще 1,5-2 місяці назад. Але вони (ЄС) змінюють свої вимоги при затвердженні його (COVID-сертифіката)", - підсумував він.