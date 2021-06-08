ВР зареєструвала законопроект про припинення імпорту білоруської електрики

У Верховній Раді 7 червня був зареєстрований законопроект щодо заборони комерційного перетікання електричної енергії з Республіки Білорусь (№5633). Документ передбачає внесення змін до закону про ринок електричної енергії, повідомляє UBR.

Текст законопроекту та супровідні документи на сайті парламенту поки відсутні.

Авторами є депутати з різних фракцій. Серед них - "Слуга народу", "Європейська солідарність" і група "Довіра".

Згідно з даними Ради, проект переданий на розгляд керівництва.

Нагадаємо, Нацкомісія з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг вирішила тимчасово заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року. При цьому глава регулятора Валерій Тарасюк не виключав продовження заборони або повне припинення поставок електрики шляхом прийняття необхідних законів.

У той же час глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що такі обмеження ніяк не вплинуть на український ринок.