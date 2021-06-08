В Україні ослабили карантин: що зміниться

Кабмін опублікував постанову №583, якою в Україні ослаблений карантин. Датована вона другим червня, а на сайті уряду з'явилося вчора. З чого випливає, що вона вже діє, повідомляє Страна.ua.

Влада змінили кілька правил "жовтої" зони, а також "зеленої", куди збираються перевести більше половини областей країни.

Найбільше змін стосується культурних і розважальних заходів. Відкриваються нічні клуби, збільшується час роботи ресторанів і кафе, також йдуть послаблення для концертів і кіно.

Кафе і нічні клуби

У кафе і ресторанах зможуть працювати цілодобово. Змінено обмеження по віддаленості столиків: було 2 метри, тепер - півтора.

У закладах громадського харчування дозволяється проведення банкетів, майстер-класів, публічних заходів.

Відкриваються для відвідувачів нічні клуби і дискотеки.

Концерти, кіно та інші заходи

Якщо культурні або розважальні заходи проводяться на відкритому повітрі, там повинно бути не більше однієї людини на 4 квадратних метра. Раніше було десять квадратів.

Якщо всередині приміщення - дозволяється заповнюваність понад дві третини місць. Раніше - не більше половини. Розміщення тепер дозволяється в порядку: два ряди зайняті, один порожній. Це стосується в тому числі концертів, театрів, кінотеатрів.

Винятки з розсадження і заповнюваності складають:

заходи, необхідні для забезпечення роботи державної та місцевої влади,

проведення кваліфікаційного іспиту на право заняття нотаріальною діяльністю,

тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб,

ЗНО, вступні іспити, ліцензійні іспити "Крок, єдиний державний кваліфікаційний іспит,

проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України,

матчі командних видів спорту професійних спортивних клубів з глядачами при наповнюваності 2/3 місць.

Кабмін робить примітку: обмеження не застосовуються, якщо у всіх учасників і організаторів заходу будуть ПЛР або експрес-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до початку заходу, або документи, що підтверджують повний курс вакцинації.

Бунгало і СІЗО

Влада дозволила роботу наметових містечок, кемпінгів і бунгало у всіх зонах, крім червоної.

Також Кабмін відкрив відвідування СІЗО та установ виправлення покарань, але не більше ніж один раз в тиждень.

Правила в'їзду в Україну для іноземців

Для в'їзду в Україну іноземцям, крім надання страховки, яка покриває лікування ковіда, тепер потрібно надавати (один документ з таких):

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетинання держкордону України,

експрес-тест на визначення антигену коронавірусу,

сертифікат про проходження повного курсу вакцинації препаратами, рекомендованими ВООЗ; повинен бути виданий або переведений на англійську.

Ці правила стосуються в тому числі в'їжджаючих в Україну на автомобілях.

Не повинні проходити самоізоляцію по приїзду ті, хто нададуть сертифікат про вакцинацію, ПЛР або експрес-тест.

14 регіонів готові до "зеленої" зони карантину

Влада також встановили нові вимоги найнижчого рівня епідбезпечності - зеленого. Поки в ньому немає жодної області, але багато хто готовий перейти на цей рівень.

Тепер "зелена зона" встановлюється у випадках, якщо:

кількість виявлених нових випадків ковіду на 100 тисяч населення за останні 14 днів - менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування ковіда (методом ПЛР або експрес-тесту) - менше 4 відсотків;

кількість тестувань ПЛР і експрес-тесту протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення - понад 300;

на всій території України немає регіонів з встановленим "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Станом на сьогодні, 8 червня, цим вимоги відповідають 14 регіонів:

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська Хмельницька, Чернівецька.

Таким чином, найближчим часом всі ці регіони можуть перейти з "жовтої" у "зелену" зону карантину. Вона передбачає зняття всіх обмежень, крім носіння масок (якщо це буде необхідно).

Рішення про переведення області з однієї зони в іншу приймають на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Коли проведуть засідання - поки невідомо.

Що стосується Києва і області, регіон виконує вимоги "зеленої" зони тільки за критерієм "охоплення тестуванням".

А ось коефіцієнт захворюваності на 100 тисяч населення в столиці найвищий по всій країні. Він перевищено більш ніж у два рази - складає 174 при необхідних менше 75.

Разом з Києвом і Київською областю в "жовтій" зоні карантину впевнено продовжують перебувати такі області:

Запорізька,

Миколаївська,

Рівненська,

Херсонська.

Поки в "жовтій" зоні, але в прагненні до "зеленої":