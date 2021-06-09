Ford представила новий Maverick

Американська компанія Ford презентувала абсолютно новий пікап Maverick. Новинка займе нижню сходинку в ієрархії пікапів, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль являє собою компактний пікап з несучим кузовом та гібридним силовим агрегатом у базовій комплектації.

Автомобіль являє собою компактний пікап з несучим кузовом і гібридним силовим агрегатом в базовій комплектації. Джерело: Ford

У родині пікапів Ford новинка є самою компактною – довжина машини досягає 5072 м, що на 282 мм менше, ніж у Ranger. У компанії з гордістю називають Maverick "найекономічнішим пікапом на американському ринку". Його середня витрата пального складає 6,36 л/100 км.

Модель початкового рівня оснащується гібридним силовим агрегатом на основі 2,5-літрового 4-циліндрового мотора, що працює по циклу Аткінсона, та допоміжного електродвигуна. Перший розвиває 162 к.с., а другий – 126 к.с. Сумарна потужність становить 191 к.с., яка відправляється до всіх ведучих коліс за допомогою варіатора CVT. За словами творцем, Maverick здатний подолати без зупинки до 805 км. Вантажопідйомність пікапа досягає 680 кг, а допустима Маса причепа – 907 кг.

Вантажопідйомність пікапа досягає 680 кг, а допустима Маса причепа – 907 кг. Джерело: Ford

Для тих, кому потрібна більш потужна машина, пропонується версія з 2-літровим мотором Ecoboost, яка має в своєму арсеналі 250 к.с. У парі з цим мотором працює 8-ступінчастий "автомат". На вибір пропонується як задне- так і повнопривідна версія моделі. Зі спеціальним пакетом для буксирування 4K Tow Package, 2-літровий Maverick здатний тягнути за собою причепом масою 1814 кг.

Вид задньої частини салону. Джерело: Ford

Під заднім диваном передбачені ніші для різних дрібниць. Джерело: Ford

У салоні Maverick є інфо-розважальна система з 8-дюймовим екраном, підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, а також комунікаційної системою FordPass Connect, яка має модем з WiFi та можливістю підключати до 10 пристроїв.

У салоні Maverick є інфо-розважальна система з 8-дюймовим екраном. Джерело: Ford

Власники зможуть знайти свій автомобіль, перевірити рівень палива, відкрити та закрити двері, а також дистанційно запустити двигун за допомогою програми на смартфоні.

Новий Ford Maverick буде доступний у декількох комплектаціях, з "позашляховим" пакетом FX-4 Off-Road Package для версій з AWD, а також широким списком додаткового обладнання. У дилерів новинка очікується наприкінці року за ціною від $19 995.