Албанія скасувала всі обмеження для туристів

Албанський уряд скасував усі коронавірусні обмеження для іноземних туристів, які відвідують країну, повідомляє Европейская правда.

Для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест на коронавірус, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується пандемії.

Також було скасовано 14-денну вимогу щодо карантину після в'їзду.

Іноземних туристів лише закликали триматися в аеропорту на відстані принаймні 1,5 метра один від одного, щоб запобігти поширенню хвороби.

Літні оздоровчі центри, розгорнуті в 29 місцях по всій країні, також пропонуватимуть швидкі тести на COVID-19 вже наступного тижня.

Загалом 29 центрів тестування по всій країні також запропонують швидкі тести на коронавірус, починаючи з наступного тижня.

За останній місяць в Албанії різко знизилась кількість нових інфекцій та смертей від коронавірусу. По всій країні залишаються активними менше 300 випадків, а смертей не реєструється вже кілька днів поспіль. Приблизно третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.