Кабмін розширив список документів для перетину кордону

Кабінет міністрів України розширив перелік документів, при наявності яких дозволяється перетинати кордон країни на в'їзд під час карантину і уникнути самоізоляції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, іноземним громадянам і особам без громадянства (в т.ч. власникам посвідки на проживання в Україні), для в'їзду в країну, крім поліса (свідоцтва, сертифіката), який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією і діє на весь термін перебування в Україні, необхідно мати:

або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР;

або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий англійською мовою або з перекладом на англійську мову.

У разі відсутності тесту/вакцинації та/або страхового поліса в перетині держкордону для в'їзду в Україну буде відмовлено.

"Ці норми не стосуються декількох категорій громадян, визначених у постанові уряду", - сказано в повідомленні.

Крім цього, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, при перетині держкордону України на в'їзд не підпадають під самоізоляцію, серед іншого, за наявності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до перетину держкордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Довідки про тестування і вакцинацію не потрібні від дітей до 12 років.