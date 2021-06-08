В ОП повідомили про терміни завершення реконструкції аеропорту в Кривому Розі

Реконструкцію міжнародного аеропорт у Кривому Розі планують завершити до кінця 2022 року, повідомляє УНИАН.

"У рамках робочої поїздки в Дніпропетровську область президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом реконструкції міжнародного аеропорту міста Кривий Ріг. Відновлення аеропорту, побудованого в 1978-му, планують завершити до кінця 2022 року. Загальна вартість проекту становить 990 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Зокрема, запланована реконструкція злітно-посадкової смуги із заміною інженерного та світлового обладнання, а також ремонт перонів. В аеропорту буде встановлено нове навігаційне та метеорологічне обладнання.

Паралельно з цим проводитиметься реконструкція будівлі терміналу аеропорту вартістю 300 млн грн.

Термінал та злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року. Зазначається, що після завершення робіт аеропорт зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину.