Як правильно заморожувати та розморожувати десерти вдома: поради кондитера
Ви, мабуть, не раз задумувалися над замороженням готових десертів та випічки, адже не завжди є час на їхнє приготування перед важливими святами. Отож, розберімося, які десерти не можна заморожувати, а котрі навіть потрібно, повідомляє 24 Канал.
Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що бісквіти можна заморожувати, а мусові торти навіть потрібно.
Що можна заморожувати
- Бісквіти;
- Мусові торти;
- Десерти з пісочного тіста;
- Випічку з листкового тіста;
- Заварне тісто;
- Макарон;
- Дріжджову випічку.
Як заморозити випічку та десерти
- Заморожуйте тільки повністю охолоджений десерт.
- Перед заморожуванням щільно обгорніть випічку харчовою плівкою в декілька шарів, щоб не було доступу до повітря.
- Макарон потрібно заморожувати у харчових контейнерах зі щільно закритою кришкою.
- Зберігати десерти в морозилці можна не більше 1 – 3 місяців. Все залежить від складників десерту.
Як правильно розморожувати десерти та випічку
- Обов'язковою умовою правильного розмороження десертів та випічки є використання холодильника.
- Чим повільніше проходить процес розморожування солодкого, тим краще збережеться його якість та структура.
- Якщо десерт вже розморожували до цього, знову його морозити не можна.