Як правильно заморожувати та розморожувати десерти вдома: поради кондитера

Ви, мабуть, не раз задумувалися над замороженням готових десертів та випічки, адже не завжди є час на їхнє приготування перед важливими святами. Отож, розберімося, які десерти не можна заморожувати, а котрі навіть потрібно, повідомляє 24 Канал.

Кондитерка Ліза Глінська запевняє, що бісквіти можна заморожувати, а мусові торти навіть потрібно.

Що можна заморожувати

Бісквіти;

Мусові торти;

Десерти з пісочного тіста;

Випічку з листкового тіста;

Заварне тісто;

Макарон;

Дріжджову випічку.

Як заморозити випічку та десерти

Заморожуйте тільки повністю охолоджений десерт. Перед заморожуванням щільно обгорніть випічку харчовою плівкою в декілька шарів, щоб не було доступу до повітря. Макарон потрібно заморожувати у харчових контейнерах зі щільно закритою кришкою. Зберігати десерти в морозилці можна не більше 1 – 3 місяців. Все залежить від складників десерту.

Як правильно розморожувати десерти та випічку