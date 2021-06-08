УЗ відновлює сполучення Черкас зі Львовом

З 1 липня відновлюється курсування поїзду між Черкасами та Львовом. Він буде ходити через день, повідомляє РБК-Україна.

Так, поїзд № 95/96 "Тясмин" Черкаси-Львів вирушатиме з Черкас по непарних числах (крім 31 чисел), зворотно - по парних.

відправлення з Черкас о 19:46, прибуття до Львова о 10:37.

відправлення зі Львова з 2 липня о 14:30, прибуття о 06:35.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів у різних регіонах країни.