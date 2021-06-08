ДТЕК запустила новий пілотний проект

ДТЕК Енерго і команда Innovation DTEK запустили пілотний проєкту з використання підводного дрона. Таку технологію вперше в історії української енергетики застосовують на Криворізькій ТЕС, повідомляє Обозреватель.

Підводний дрон Chasing M2 з оптичною камерою високої роздільної здатності та потужним підсвічуванням використовуватимуть для інспекції підводних частин гідротехнічних споруд ТЕС. Дрон зможе виконувати обстеження підводних об'єктів.

Огляд підводних частин споруд і тунелів зазвичай проводить водолаз. Але це не тільки ризик для життя і здоров'я людини, а й фінансові та часові витрати. Тому в ДТЕК Енерго з'явився запит на більш безпечний і ефективний спосіб отримання інформації про технічний стан гідротехнічних споруд ТЕС.

"ДТЕК постійно знаходиться в пошуках інноваційних рішень для підвищення рівня безпеки праці, екологічності та ефективності бізнесу. Ми відкрито ділимося викликами, з якими стикається наш бізнес, на сайті openinnovation.dtek.com. Саме таким чином команда Innovation DTEK знайшла для ДТЕК Енерго можливість проводити обстеження підводних об'єктів ТЕС без участі людини. Рішення надали наші партнери DroneUA" , - сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Візуальний огляд і фото-, відео-зйомку частин гідротехнічних споруд (скидних каналів, водозабірних ковшів, бетонних укосів дамби ставка-охолоджувача та інших об'єктів) тепер можна проводити в будь-який зручний час і скільки завгодно разів. Отримані дані можна аналізувати і приймати рішення про необхідність ремонту, а також створювати цифровий архів для відстеження технічного стану будівель і споруд. Інноваційним пристроєм керує пілот-фахівець, який знаходиться на суші.

"ДТЕК Енерго - відповідальна і надійна компанія. Ми продовжуємо впроваджувати інноваційні проєкти і першими запускаємо нове рішення для інспекції гідротехнічних споруд на ДТЕК Криворізькій ТЕС. За допомогою підводних дронів ми робимо обстеження точним, оперативним і безпечним, отже, по-справжньому ефективним" , - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

ДТЕК Енерго разом з командою Innovation DTEK планують проаналізувати ефективність інноваційного рішення для подальшого масштабування і розвитку власної компетенції підводної інспекції.