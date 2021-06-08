Стало відомо, скільки громадян ЄС отримали COVID-сертифікати

Понад мільйон громадян Європейського союзу (ЄС) вже отримали новий медичний COVID-сертифікат. Він дозволяє вільно пересуватися у межах блоку.﻿ Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє РБК-Украина.

Рейндерс оголосив цю цифру в Європарламенті напередодні голосування щодо законодавчого закріплення документу до літнього туристичного сезону на континенті.

Очікується, що сам документ буде прийнятий переважною більшістю після домовленості між членами Європарламенту та 27 країнами-членами ЄС щодо деталей, а результати голосування будуть відомі в середу на початку дня.

Сертифікат, який містить інформацію про імунітет через вакцинацію або перенесений коронавірус, та негативний результат тесту, використовуватиметься для поїздок усередині ЄС з 1 липня, усуваючи для мандрівників необхідність карантину або подальшого тестування.

Рейнедрс 8 червня також закликав країни запроваджувати національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа.