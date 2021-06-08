Штормове попередження та зливи: прогноз погоди на середу

Негода продовжує бушувати в Україні: у всіх областях будуть лити дощі з грозами, а в деяких регіонах очікується град. Країну накриє новий циклон, однак істотного похолодання не буде.

У середу, 9 червня, температура повітря буде такою ж, як і в попередні дні. У південних і східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +23...+25°C, а вночі температура опуститься до +13... +16 градусів. У західних регіонах буде на 1-2 градуси тепліше - вдень повітря прогріється до + 26°C. У центральних і північних областях температура істотно відрізнятися не буде - тут стовпчики термометрів також зупиняться на позначці в +23...+25 градусів за Цельсієм.

Згідно з прогнозами синоптиків, дощі з грозами накриють всю Україну. Місцями очікується град.

Через негоду по всій території України оголошено штормове попередження - Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки.

Укргідрометцентр попереджає, що у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях, попри опади, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві, 9 червня, температура повітря складе +23...+25 градусів за Цельсієм. Вдень очікується дощ з грозами, вночі - без опадів.