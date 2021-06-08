В Україні стартував продаж оновленого Skoda Kodiaq

Представлений у квітні нинішнього року популярний кросовер Skoda Kodiaq вже доступний для замовлення в Україні. Новинка буде доступна у чотирьох комплектаціях – Ambition, Style, L&K та Sport Line, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль отримав більш сучасний зовнішній вигляд в стилістиці нового покоління моделі Octavia. Для новинки розширено список опцій, включаючи матричні фари, вдосконалені сидіння з підігрівом та вентиляцією, систему Rear Traffic Alert та аудіосистему Canton з 10-у динаміками.

Автомобіль отримав більш сучасний зовнішній вигляд у стилістиці нового покоління моделі Octavia. Джерело: Skoda

Для оновленого Kodiaq пропонуються два дизельні двигуни потужністю 150 та 200 к.с., а також 2-літровий 180-сильний бензиновий мотор TSI. Всі версії оснащуються 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG та повнопривідною трансмісією.

Автомобіль отримав новий асортимент легкосплавних колісних дисків до 20 дюймів, а також нові кольори та варіанти обробки салону з різними декоративними панелями, додатковими контрастними рядками та поліпшеною світлодіодним підсвічуванням салону.

Оновлений салон Skoda Kodiaq. Джерело: Skoda

Для Kodiaq підготували модернізовану систему Crew Protect Assist, яку доповнили новими датчиками у задній частині автомобіля. Ця інноваційна система дозволяє мінімізувати ризик травм у разі наїзду ззаду.

Як і раніше, кросовер можна замовити в 5 або 7-місцевій конфігурації. Автомобіль пропонує широкі можливості по трансформації салону і зі складеним третім рядом дозволяє взяти "на борт" 2065 л різного багажу.

Вартість базової версії стартує з позначки 835881 грн. Джерело: Skoda

Вартість базової версії з 2-літровим бензиновим 180-сильним двигуном, повним приводом та LED-оптикою стартує з позначки 835 881 грн.