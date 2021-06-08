В Україну доставили вакцину Pfizer

В Україну доставили 117 тисяч доз вакцин від коронавірусу компанії Pfizer в рамках механізму COVAX, повідомляє Кореспондент.

Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer. Україна вже отримала за механізмом COVAX 590 850 доз вакцини Pfizer і 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, з початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 1 284 143 особи. При цьому дві дози отримали - 152 142. Всього проведено 1 436 285 щеплення.