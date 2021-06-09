Дівчина його мрії: астрологи розповіли, яких жінок обирають чоловіки різних знаків Зодіаку

Астрологи розповіли, яких жінок обирають собі чоловіки різних знаків Зодіаку, повідомляє УНИАН.

Овен

Овни люблять впевнених в собі та самодостатніх жінок, які готові знести все на своєму шляху.

Телець

Тельцям припадають до душі жіночні дівчата, які вміють підтримати в скрутну хвилину.

Близнюки

Ці чоловіки частіше вибирають творчих дівчат, енергія яких йде через край.

Рак

Головна риса, яка має бути присутня у дівчини Рака - це вірність.

Лев

Їх може підкорити тільки впевнена в собі жінка, яка вміє зачаровувати й блищати в світі. А також вона повинна бути з почуттям гумору.

Діва

Ці чоловіки бояться напору. Тому дівчина повинна бути не особливо емоційною та не дуже активною.

Терези

Представник цього знака Зодіаку шукає ідеальну жінку. Також вони зазвичай люблять доглянутих і стильних жінок, обов'язково - з хорошим почуттям гумору і гострим розумом.

Скорпіон

Якщо Скорпіон вибрав своєю обраницею саме вас, то будьте впевнені, що ви найкраща жінка на планеті. Адже саме таких вони шукають.

Стрілець

Для того, щоб представник цього знака Зодіаку закохався в жінку, вона повинна його зачарувати, тобто володіти неймовірною енергетикою. Також їх можуть "зачепити" ефектні та провокаційні леді.

Козоріг

Цьому чоловікові важливо, щоб у дівчини були захоплення. І найбільше вони не люблять дурних і нав'язливих.

Водолій

Водолію сподобається жінка, якій байдуже думка оточуючих.

Риби

Їм потрібна жінка, яка вміє приймати та віддавати любов.