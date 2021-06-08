Раді рекомендують заборонити АРМА продавати майно без рішення суду

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроєкт №5141, який забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні інформаційного управління апарату Верховної Ради.

"Я послідовно виступаю за те, що, як правило, АРМА не повинна одноосібно вирішувати, що робити з активами фізичних або юридичних осіб щодо яких немає вироку суду — їх не визнано корупціонерами, злочинцями і їхні активи не визнано злочинними. Однак, зараз є саме так" , — зазначила одна з авторів законопроєкту Галина Янченко.

За її словами, чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Закон пропонує заборонити АРМА продавати майно без вироку суду, за винятком випадків, коли:

майно є таким, що швидко псується,

якщо є згода власника на продаж майна.

При цьому тимчасово виконуючий обовʼязки глави АРМА Віталій Сигидин зауважив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу з реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".