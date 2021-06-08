У МЗС відреагували на слова Арестовича про воду для Криму

Україна не має наміру відновлювати водопостачання півострова, поки він не буде звільнений. А Росія відповість за невиконання своїх зобов'язань як країни-окупанта по забезпеченню жителів водою, повідомляє Сегодня.

Про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи висловлювання радника глави ОПУ Олексія Арестовича про можливу подачу води в Крим.

Арестович говорив, що воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з Донбасу. На це в МЗС заявили, що позиція України залишається незмінною – дніпровська вода потече тільки в деокупований Крим.

"Маємо розуміти, що проблема водних ресурсів загострилася на тлі масованої російської мілітаризації Кримського півострова. Чим більше Російська Федерація зводитиме військових баз в Криму, тим менше води залишатиметься для потреб цивільного населення. РФ як держава-окупант має повністю усвідомлювати свою відповідальність. Невиконання Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань стане предметом обговорення на інавгураційному саміті Кримської платформи" , – сказав Ніколенко.

Він додав, що кінцевою метою зусиль України повинна стати повна деокупація українських територій – як Кримського півострова, так і окремих районів Донецької та Луганської областей.