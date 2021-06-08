НБУ погодив нового главу ПриватБанку: що про нього відомо

Правління Національного банку України 8 червня 2021 року погодило кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління державного ПриватБанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди. Він законно може очолити фінустанову, повідомляє Обозреватель.

"Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку. Якісне корпоративне управління у державних банках – безумовний пріоритет Національного банку та запорука ефективної роботи державних банків" , – прокоментував рішення Голова Національного банку Кирило Шевченко, передає пресслужба регулятора.

У травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами проведеного конкурсного добору. Пан Бьош призначений строком на п’ять років.

Довідка:

Герхард Бьош – банкір, фінансист. Експерший заступник голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Народився в 10 квітня 1957 року в Австрії. Закінчив Віденський університет (Австрія), магістр соціально-економічних наук.

У 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями в сфері процентних ставок і валютних прогнозів.

З 1993 по 2004 роки працював в банках начальником управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальником казначейства та ринків капіталів.

У 2004-2006 рр. займав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 по листопад 2010 року – заступник голови правління.

З листопада 2010 по 30 квітня 2021 року – перший заступник голови правління Райффайзен Банку Аваль.

27 травня 2021 року Наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьош новим главою правління. Голова правління державного банку призначається спостережною радою банку за результатами конкурсного відбору. Голова правління банку вступає на посаду після узгодження його кандидатури Національним банком.