Opel розкрив перші деталі про нову генерацію моделі Astra

Opel опублікував перші зображення-тизери, які дають уявлення про нове покоління моделі Astra – бестселер бренду вперше буде електрифіковано, повідомляє Автомир.

Новинка Opel Astra зможе по-новому втілити характерний стиль Бренду: сміливий дизайн і чисті лінії показує шлях вперед для всіх майбутніх легкових автомобілів Opel.

Майкл Лошеллер (Michael Lohscheller), генеральний директор Бренду Opel, відзначив: «Прийдешнє нове покоління Opel Astra відкриє новий захоплюючий розділ довгої і успішної 30-річної історії нашої моделі-бестселера С-класу. Ми впевнені, що нове покоління Opel Astra справить сильне враження і приверне до Бренду багато нових клієнтів».

Фірмове «обличчя» Opel Vizor

Центральний елемент зовнішнього дизайну автомобіля – це подальший розвиток фірмової передньої частини стилю Opel Vizor, вперше представленої на новому поколінні Mokka. Характерне «обличчя автомобіля» миттєво впізнається, простягається на всю ширину передньої частини кузова, а також виступає основою для інтеграції високих технологій: зустрічайте повністю світлодіодні фари IntelliLux LED®! Бренд Opel знову приносить інновації моделей більш високого ринкового сегменту в «народні автомобілі» С-клас!

Задня частина тепер також краще запам’ятовується: характерний напис з позначенням моделі «Astra» розташована чітко по центру гладкої кришки багажника.

Нове покоління інтер’єру Pure Panel

Аналогічна німецька точність помітна і в салоні автомобіля. Новинка отримає цифровий інтер’єр Pure Panel наступного покоління: повністю засклені поверхні і глянсове покриття ідеально перегукується з фірмовим дизайнерським виглядом Opel Vizor. В основі передньої панелі лежать два горизонтальних широкоформатних дисплея, які орієнтовані на водія.

Кількість фізичних елементів управління зведено до мінімуму завдяки ретельно продуманій компоновці салону і новим методам контролю різних систем або функцій. Високий рівень уваги до комфорту водія і пасажирів простежується в кожній деталі: форма панелей і текстура матеріалів, новий дизайн рульового колеса, зручні і ергономічні передні сидіннями. Ці типові гідності практично всіх автомобілів Opel: покупці гідні кращого!

Електрифікація Opel Astra демонструє розвиток

Автомобіль Opel Astra нового покоління буде повністю спроектований на батьківщині Бренду – в Німеччині. Автомобіль запропонує покупцям вибір з двох типів кузова: класичний динамічний 5-дверний хетчбек або стильний універсал Sports Tourer.

А електрифіковані версії, вперше запропоновані для моделі Astra, стануть додатковим імпульсом для подальшого потужного розвитку всього продуктового портфеля Бренду Opel. Виробництво автомобіля почнеться вже в цьому році на основному заводі в місті Рюссельсхайм (Німеччина).