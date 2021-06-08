Сервіс "єМалятко" тепер доступний для жителів ОРДЛО і Криму

Сервіс еМалятко став доступним для жителів тимчасово непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму, повідомляє Кореспондент.

"Послугою скористалися вже більше 125 тисяч сімей в усій Україні. Відтепер в еМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької або Луганської області.

Команда Мінцифри будує цифрову державу, в якій кожен українець матиме рівні можливості і рівний доступ до державних послуг. Незалежно від місця перебування", - сказано в повідомленні.

Батьки дітей молодше 18 років, які народилися на тимчасово непідконтрольних територіях, які ще не отримали українське свідоцтво про народження, тепер можуть скористатися сервісом еМалятко. Спочатку треба подати заяву про встановлення факту народження дитини через Електронний суд.

До заяви треба додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини: медичне свідоцтво про народження і /або медичні довідки

копії паспортів і ідентифікаційних кодів батьків

копію свідоцтва про шлюб (за наявності)

інші докази факту народження дитини (за наявності)

Такі справи звільняються від сплати судового збору. З отриманим номером судового рішення треба подати заяву на отримання комплексної послуги еМалятко на порталі Дія.

Під час отримання послуги для замовлення доступні:

присвоєння номера платника податків

присвоєння унікального номера запису в реєстрі (УНЗР) і визначення приналежності дитини до громадянства України (за умови, якщо батьки або один з них мають власний УНЗР)

допомога при народженні дитини

реєстрація місця проживання дитини (за умови реєстрації одного з батьків у містах, де вже доступна послуга)